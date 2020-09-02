Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan Pakistan yolcusu!
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Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan Pakistan yolcusu!

Pakistan'da en çok sevilen ve devlet televizyonunda yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın İslamabad'dan aldığı davet üzerine ülkeyi ziyaret edeceği açıklandı.

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan Pakistan yolcusu!
02.09.2020 12:29 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:32

Pakistan'da en çok sevilen ve devlet televizyonunda yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın İslamabad'dan aldığı davet üzerine ülkeyi ziyaret edeceği açıklandı.

Pakistan'da devlet televizyonu PTV'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi, ülkede magazin medyası ve izleyicilerin en çok konuştuğu yapımlar arasına girdi. Pakistan'ın önde gelen medya organı Geotv, Ertuğrul Diriliş dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın, gelecek ay Pakistan'a gelerek bir caminin açılışına katılacağını duyurdu.

PAKİSTAN'DA KONUT PROJESİNDE MARKA YÜZÜ OLACAK

Medya organı, ünlü oyuncunun Pakistan'da bir konut projesinin marka yüzü olacağını ve Pakistan Ankara Büyükelçiliği'nden vizesini aldığını açıkladı. Pakistan'da büyük ilgi gören dizinin oyuncu Düzyatan'ın heykeli de dikilmişti. 


Kaynak: DHA

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