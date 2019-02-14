Diriliş Ertuğrul Dizisinin 136. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

İlbilge Ertuğrul'un talimatı ile edindiği görevde bu çok önemli bilgiyi öğreniyor. Ertuğrul bir görev de Zangoç'a veriyor ve Dragos'la olan irtibatı kurmasını istiyor. Peki, son bölümde başka neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul dizisinin 136. bölüm fragmanında neler oluyor?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ertuğrul, Alıncak'a istediğinin onda olmadığını ama istediğine de onu ancak kendisinin gösterebileceğini söylüyor. O yolu açacak anahtarın da oğlu Osman olduğunu söylüyor. Beybolat pusatlar olmadan kozların paylaşılmasını öneriyor. Alınca geri adım atmıyor. Ertuğrul'un ise şartı şart. Ertuğrul, Beybolat'a da uç beyliğinin kılıç hakkı ile olacağını söylüyor. Alıncak Ertuğrul'u yabana atmayacağını söylüyor. Bir de 'bize tabi olursan canını bağışlarım' diyor. Ertuğrul tek lafı ile Alıncak'ı yüzünü düşürüyor.

ERTUĞRUL'DAN DRAGOS'A GÖREV

Dragos, Ertuğrul'dan ilk görevini alıyor. Ertuğrul'un Dragos'la yapılacak olan irtibatı onun sağlamasını istiyor. Ayrıca topladığı bütün malumatları getirmesi emrediliyor. Zangoç teklifi heyecanla kabul ediyor.

SIRMA KÖTÜ YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR

Selcan düştükleri durum için çok sinirleniyor. Hayme Hatun onu sakinleştiriyor. Ama Sırma Hatun'un gelip bundan sonar mesuliyetin onda olduğunu, gevşekliğe tahammülünün olmadığını söylemesi ile Selcan daha da öfkeleniyor. Ama bir şey diyemiyor.

İLBİLGE'YE GİZLİ GÖREV

Ertuğrul,İlbilge'ye bir not iletiyor. İlbilge'nin hakkın yanında olduğunu bildiğini söyleyen Ertuğrul, İlbilge'nin ona karşıymış gibi görünüp malumat toplamasını istiyor. İlbilge tereddüt etmeden harekete geçiyor. Beybolat'ın yanına gidiyor. Ancak kapıda alınmayınca uç beyinin kardeşi olması kozunu kullanıyor. Ayrıca içeriğye kimsenin girmemesini tembihliyor. İlbilge Alıncak ile Beybolat'ın konuşmalarını dinliyor. Alıncak Dragos ile buluşmak için plan yapıyor. Beybolat, Ertuğrul ile yapmak istediği işbirliğini soruyor. Alıncak, Ertuğrul'un ağzına bal çalıp, istediğini alınca eline zehri vereceğini söylüyor. Ayrıca Ertuğrul'u yaşatmayacağını ve Osman'ı da Mankurt yapmak istediğini söylüyor. İlbilge telaş içinde gitmek üzereyken Beybolat ile karşılaşıyor. Beybolat, Ertuğrul'un safında olup olmadığını söylüyor. İlbilge gönlünün uç beyinde olduğunu söylüyor. Beybolat bu cevaptan çok memnun oluyor.

OSMAN BÜYÜK TEHLİKEDE

Osman mankurt yapılmak üzere tanımadığı bir sürü tutsak çocukla beraber ormanlık alanda psikolojik şiddet görüyor. Osman henüz kafeste ve ondan önceki çocuklar ayapılan muameleyi izliyor.

ERTUĞRUL'DAN ÇOK ÖNEMLİ HAMLE

Ertuğrul, Alıncak'a Hülagü'den gelen habercileri kaçırıp konuşturmayı planlıyor. Bu sayede Alıncak'a giden bilgileri ilk olarak Eruğrul görecek. Bamsı ve Turgut habercileri beklemeye koyuluyor. 3 atlı yaklaşıyor ve onları indiriyorlar.

OSMAN HEDEFTE

Osman Alıncak'ın adamlarının elinden kaçmaya çalışıyor. Ama ağır bir darbe ile yere indiriliyor. Osman'ın çocuklar arasında en güçlüsü olduğu bu nedenle de ayrı tutulması kararı veriliyor.

ERTUĞRUL, ALINCAK'IN PLANINI ÖĞRENİYOR

İlbilge Ertuğrul ile bulumaya gidiyor. İlbilge aşkla baktığı Ertuğrul'a yaşadıklarından duyduğu üzüntüyü anlatıyor. Ama Ertuğrul bunda da bir hayır olduğunu söylüyor. İlbilge Alıncak ile Beybolat'ın planından söz ediyor. Ertuğrul oğlunun esir tutulacağını tahmin ettiğini söylüyor. İlbilge Osman'ın mankurt yapılmak istediğini duyuyor. Ayrıca Ertuğrul, Alıncak'ın Dragos'la da buluşacağını da öğreniyor.