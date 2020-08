'Diriliş Ertuğrul' dizisi 3 Pakistanlı çocuğun tedavisi için umut olacak Diriliş Ertuğrul dizisi ile tüm dünyada hayranlar kazanan Engin Altan Düzyatan, zorlu hastalıklarla mücadele eden 3 Pakistanlı çocuk hayranı ile internet üzerinden bir araya gelecek. Make a Wish Pakistan ve Bir Dilek Tut Derneği'nin (Make-A-Wish® Türkiye) önderliğinde gerçekleşen etkinlik Facebook'tan canlı yayınlanacak.

Tüm dünyanın yaşadığı pandemisi süresince yaptığı inovatif bağış kampanyaları ile dikkatleri üzerine çeken Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye), şimdi de zorlu hastalıklarla mücadele 3 Pakistanlı çocuğun hayalini gerçekleştirmek için aracı oluyor.& ;

Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye), Pakistan'da yayınlandıktan sonra izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul Dizisi'nin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın hayranı olan 3 dilek çocuğunu 18 Ağustos günü saat 16: 00'da, deneyimli oyuncu ile internet üzerinden bir araya getirecek.

PAKİSTAN'DA İZLENME REKORU KIRDI

Ramazan ayında Pakistan'da yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi kısa sürede ülkede izlenme rekorları kırdı. Üstelik dizinin Youtube'daki Urduca kanalı sadece 16 günde 2 milyon aboneye ulaştı. Bugün itibari ile 7,36 milyon aboneye ulaşan kanal dünyada da Youtube'un en iyi örnekleri (best case) arasında yerini aldı.





ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE TANIŞMAK İSTİYORLAR

Diriliş Ertuğrul dizisi ve oyuncuları kısa sürede Pakistan'da ciddi bir fan kitlesine sahip oldu. Bunlar arasında Make a Wish Pakistan'ın 3 dilek çocuğu, 14 yaşındaki Fizza Khuda Baksh, 17 yaşındaki Sohail Umer, 15 yaşındaki Sidra Khan da yer alıyor. Orak Hücreli Anemi ve Akdeniz Anemisi hastalıkları ile mücadele eden Fizza, Sohail ve Sidra'nın dileklerinin Engin Altan Düzyatan ile tanışmak olduğunu tespit eden Make a Wish Pakistan, Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) aracılığı ile bu dilekleri hayata geçirecek.

ÜNLÜ OYUNCU SORULARI YANITLAYACAK

Engin Altan Düzyatan, 18 Ağustos günü internet üzerinden Pakistanlı dilek çocukları ile bir araya gelecek. Engin Alan Düzyatan dilek çocuklarının her birinin ayrı ayrı ayrı ayrı zaman ayırıp, sorularını yanıtlayacak. Yaklaşık 1 buçuk saat sürmesi öngörülen bu görüşme Make a Wish Pakistan'ın Facebook hesabından saat 16 itibari ile canlı yayınlanacak. Görüşme sonrasında Pakistan'dan farkındalık yaratmak için görüntüler Pakistan'ın 3 büyük TV kanalı (GEO, Ary ve Samaa) ile de paylaşılacak. Türk Başkonsolosu ve Pakistanlı sanatçılar Humayoun Saeed ve Zeba Bakhtiar da konuya farkındalık yaratmak için çalışacak. Bu görüşme ile Make a Wish dilek çocuklarının hayata daha sıkı sarılmasını hedefliyor.





