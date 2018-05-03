Diriliş Ertuğrul'da Noyan İçin Düzenlenen Ayin Diziye Damga Vurdu
Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'da gömüldüğü mezardan çıkan Noyan için düzenlenen ayin, ekran başındaki izleyiciyi derinden sarstı.
TRT ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Diriliş Ertuğrul, dün akşam nefes kesen bir bölümle izleyicisiyle buluştu.
İKİ SÜRPRİZ BİRDEN
Geçtiğimiz sezonun bomba isimlerinden Noyan'ın geri dönüşüyle farklı bir boyut kazanan dizide, Halime Sultan'ın ölümü ekran başındakileri derinden sarstı.
KORKU FİLMİ GİBİ
Farklı mizacı ile dikkat çeken Noyan'ın gömüldüğü mezardan çıkışı esnasında düzenlenen ayin töreni ise korku filmlerine taş çıkartacak cinstendi.
YORUMLAR (19)
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Sayın arkadaşlar bu filmde sadece yaşananlar anlatılmıyor içine biraz fantazi koymaları lazım kı gündem sıcak kalsınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir daha ki bölüme Süleyman Şahı mezardan çıkaracaklar. Ayrıca Halime Sultan'ın ölümü çok basit ve ani oldu. Reyting için saçma sapan şeyler yapılıyor.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Ne yapacaklarını şaşırdılar saçmaladı iyiceCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Bu nasıl bir şey ya halime sultan neden öldü ölmemesi gerekiyordu çok üzüldüm ertuğrul beyedeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Diziyi dopru düzgün izleyip anlamadan yorum yapmışsınız ya noyan orda grrçek mezardan çıkmadı kör müsünüz acaba sadce üstüne kum örtülmüş o da ayinin bi parçası, ayrıca noyanın ölmediğini yani ölmemiş olabileceğini ertuğrul bey açıkladı zaten düzgünce izlemiyosunuz saçma sapan yorum yapıyosunuz. Ayin sahnesine gelince evet garip sahneler ama noyan deyince akla o sahneler de geliyo zaten napalım biz naöaz kılıyosak onlar da öyle ibadet ediyo. Noyan ın annesinin türk olması da şöyle türkler de önceden moğoldu sonra göktanrı inancından müslümanlığa geçiş yaptıkları için oğuzlar ayrıldı ve moğollarla oğuzlar bu yüzden savaşmaya başladılar.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır