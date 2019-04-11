Diriliş Ertuğrul 144. Bölüm Fragmanı: Bamsı Alp Ölecek Mi?

TRT 1'in reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul 143. son bölümü dün akşam yayınlandı. Heyecan dolu son bölümünün ardından izleyiciler, yeni bölüm fragmanını heyecanla izlediler. Diriliş Ertuğrul 144. yeni bölüm fragmanındaki Bamsı Alp'in yakaladığı sahne izleyicisinde merak uyandırdı. Peki 144. yeni bölümde neler olacak? 143. son bölümde neler yaşandı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey, kurduğu tuzakla Alıncak'ı kendine doğru çekti ve yakaladı. Onu takip eden Beybolat Bey ise "Albastı" kimliğinin ortaya çıkmaması için Alıncak'a öldürücü bir ok atıp ağır yaraladı ama Ertuğrul Bey ve alpları Alıncak'ı tedavi etti. Peki Alıncak, Beybolat'ın gerçek kimliğini itiraf edecek mi?

URANOS GERÇEĞİ AÇIKLAYACAK MI?

Öte yandan Ertuğrul Bey şüphelendiği Zangoç'a bir oyun kurdu ve onun Uranos'la bağlantısını ortaya çıkardı. Ertuğrul Bey'in kurduğu tuzağa düşen Zangoç; Uranos'u, Ertuğrul Bey'in tuzağına gönderdi. Ertuğrul Bey ise Uranos'u yakaladı. Peki Uranos, Dragos'un Zangoç olduğunu itiraf edecek mi?

SIRMA'DAN HAİN PLAN

Beybolat Bey, Kayı obasında fitne çıkarmak için kardeşi Sırma'yı görevlendirerek Hafsa ve Selcan'ı birbirine düşürmeyi başardı. Bamsı'nın alpbaşılıktan azledilmesi ve alplığı bırakmasıyla gerilim arttı. Hafsa obadan göçmek istedi.

BAMSI'NIN AİLESİNE SALDIRI

Hain oyunlarıyla kayı obasını yıpratmaya çalışan Beybolat'ın son oyunuysa Söğüt yolunda Bamsı'nın ailesine saldırarak Aybars'ı kaçırmak oldu. Bu durumu öğrenen Bamsı pusatına sarılıp oğlunu kaçıranların peşine düştü. Peki Bamsı, oğlu Aybars'ı kurtarabilecek mi? Aybars yaşayacak mı?