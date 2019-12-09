Diriliş: Ding Junhui

09.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:13

“Birleşik Krallık Şampiyonası’nı üçüncü kez kazanmak çok özel bir şey. Son iki yılda hiçbir şey yapmamıştım. Ancak bu hafta çok iyi oynadım. Sanki bir tuşa bastım ve değiştim. Bu değişimin sebebini bilmiyorum.”





Ding Junhui, dün finalinde Stephen Maguire’ı 10-6 mağlup ederek kazandığı 2019 Birleşik Krallık Şampiyonası’nın hemen ardından yukarıdaki sözleri söyledi. İlk cümle her ne kadar doğru olsa da klişeydi ancak ikinci cümle, önemli ve doğru bir öz eleştiri niteliğindeydi.



Junhui’nin son iki yılda hiçbir şey yapmadığı tabii ki doğru değil ancak hiçbir şey kazanamadığı gayet doğru. Zira son şampiyonluğunu 24 Eylül 2017 günü, World Open turnuvasında kazanmıştı Çinli oyuncu. O günden beri herhangi bir sıralama ya da davet turnuvasında şampiyonluk elde edemedi, yalnızca bir kez final oynayabildi. O final, 25 Şubat 2018’de çıktığı World Grand Prix finaliydi. Junhui, sonrasında final yüzü dahi görememişti. Ta ki düne kadar...



Snooker’ın, The Masters ve Dünya Şampiyonası ile birlikte, en prestijli üç turnuvasından biri olan 2019 Birleşik Krallık Şampiyonası başlarken favori olarak iki isim öne çıkıyordu: Judd Trump ve Ronnie O’Sullivan. Ding Junhui ise belki de bu isimlerin hemen arkasına dahi yazılmıyordu.



Turnuvaya 6-2’lik Duane Jones galibiyetiyle başlayan Ding, ikinci turda Michael Georgiou’yu 6-2 ve üçüncü turda Ali Carter’i 6-4 ile geçti. Dördüncü turda ise rakip Ronnie’ydi. Ronnie karşısında çok iyi başlayarak onu maça hiç dahil etmeyen Junhui, karşılaşmayı 6-4 kazanıp çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde, görece kolay bir galibiyetle Liang Wenbo’yu saf dışı bıraktı.



Çinli oyuncu, Birleşik Krallık’ta daha önce iki kez yarı final görmüştü ve yarı final gördüğü iki seferde de turnuvayı kazanmıştı. 2019’da tarih tekerrür etti. Yarı finalde, Çin’in en yetenekli yeni jenerasyon oyuncularından Yan Bingtao’ya iki frame vererek finale yükselen Ding, finalde skor ve oyun kalitesi olarak baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Stephen Maguire’ı 10-6 mağlup etti ve bu turnuvayı üçüncü kez kazandı.



Bu zafer, Junhui için yalnızca bir zaferden daha fazlası anlamına gelebilir. Zira Junhui’nin yetenek tavanından kimsenin şüphesi yok. 2013/14 sezonunda tam beş sıralama turnuvası kazanmıştı Ding. Bunu tarihte ondan başka başaran yalnızca üç isim daha var ki, bu isimlerin kim olduğu göz önüne alındığında, Junhui’nin potansiyelinin ne denli yukarıda olduğunu görülüyor: Stephen Hendry, Mark Selby ve O’Sullivan.



2011 Masters’tan sonra ilk Üçlü Taç turnuvası finalini dün oynayan ve bu finale kazanan Ding’i, 2020 Ocak'ta Masters’ta farklı bir gözle izleyeceğimiz kesin. Henüz 32 yaşında olduğunu hatırlayacak olursak, geçtiğimiz haftaki seviyesinin yakınlarında olduğu sürece Çinli oyuncunun önünde kazanılacak birçok zafer var. Dünkü şampiyonluk, önemli bir kupanın ve para ödülünün yanı sıra Ding’in dirilişinin başlangıcı olabilir.