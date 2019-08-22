Dirieh: "Cibuti ve Türkiye tarihten gelen kültürel bağlarla birbirlerine bağlanmış iki kardeş...
Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh'in konuşması İki ülke arasında karşılıklı imzaların atılması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh ile ortak basın toplantısı düzenledi.
22.08.2019 16:00
Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh'in konuşması
İki ülke arasında karşılıklı imzaların atılması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA