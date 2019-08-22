Dirieh: "Cibuti ve Türkiye tarihten gelen kültürel bağlarla birbirlerine bağlanmış iki kardeş...

Dirieh: "Cibuti ve Türkiye tarihten gelen kültürel bağlarla birbirlerine bağlanmış iki kardeş...

Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh'in konuşması İki ülke arasında karşılıklı imzaların atılması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh ile ortak basın toplantısı düzenledi.

22.08.2019 16:00
Dirieh:

Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh'in konuşması

İki ülke arasında karşılıklı imzaların atılması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA
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