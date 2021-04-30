Dirftli evlilik teklifine gelen ceza, gelin arabasını satılığa çıkarttı
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Dirftli evlilik teklifine gelen ceza, gelin arabasını satılığa çıkarttı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - Haberler | Güncel

Dirftli evlilik teklifine gelen ceza, gelin arabasını satılığa çıkarttı Evlilik teklifi yaptıktan sonra gelen 78 bin 137 liralık cezanın tümünü üstlenen damat, cezayı ödeyebilmek için gelin arabasını satılığa çıkarttı Damat İsmail Göksu: "Keşke yapmasaydık" Antalya'da driftli evlilik...

Dirftli evlilik teklifine gelen ceza, gelin arabasını satılığa çıkarttı

Evlilik teklifi yaptıktan sonra gelen 78 bin 137 liralık cezanın tümünü üstlenen damat, cezayı ödeyebilmek için gelin arabasını satılığa çıkarttı

Damat İsmail Göksu: "Keşke yapmasaydık"

ANTALYA - Antalya'da driftli evlilik teklifi organizasyonu sonrası 78 bin 137 lira ceza yiyen damat, ardı arkası kesilmeyen ceza kağıtları sonrası kendisine ait düğün arabasını satılığa çıkardı. Cezayı ödeyebilmek için çok sevdiği otomobilini satıla çıkarmak zorunda kaldığını dile getiren İsmail Göksu, "Severek ciddi anlamda masraflar yapmıştım ama ayrılık vakti gelmiş sanırım. Keşke yapmasaydık" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kız arkadaşına yaptığı driftli evlilik teklifi sonrası 78 bin lira ceza yiyen İsmail Göksu her şeye rağmen Gözde Yıldırım ile dünya evine girdi. Çiftin bu yaşadıkları mutlu günlerin ardından gelen ceza kağıtlarıyla sevinçleri yarım kaldı. İsmail Göksu, geçtiğimiz Ocak ayında uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Gözde Yıldırım'a okulun bahçesinde meşale ve konfetiler arasında diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada, bir otomobil ise çiftin etrafında drift atmaya başladı. Maske ve sosyal mesafenin olmadığı etkinlikte, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çandır Mahallesi'ndeki ortaokul önünde gerçekleştiğini belirlenen etkinlik sonrası 1 sürücüye driftten, 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 22 kişiye ise koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 78 bin 137 lira para cezası kesildi. Cezaları üstlenen 29 yaşındaki damat, ardından 3 Şubat tarihinde çok sevdiği kız arkadaşı Gözde Yıldırım ile dünya evine girdi.

"Keşke yapmasaydık"

Yazılan ceza makbuzlarının gelmesiyle birlikte ödeme yapmada güçlük çektiğini belirten Göksu, cezaları ödeyebilmek için düğünde kullandığı kendine ait otomobili satışa çıkardı. Çok sevdiği arabasını satışa çıkarmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Göksu, " Önce drift ile bir evlilik teklifi yapmıştım. Bu bana biraz pahalıya mal oldu. Ben 7 yıl bekledim evlenmek için. Borçsuz, harçsız mutlu bir yuva kurmak istiyordum. O şekilde bir düğün yapayım istedim. Fakat driftli bir evlenme teklifi düzenledik. Keşke yapmasaydık. Bu bana çok kötüye mal oldu. 78 bin lira ceza yedik. Yaptığımız şey iyi bir şey değildi, sonucu çok kötü oldu. Evlilik sonrası borçlar çoğaldı. Cezaların ardı kesilmiyor, sürekli geliyor. Ben yıllardır emek verdiğim arabamı bu yüzden satılığa çıkardım. Severek ciddi anlamda masraflar yapmıştım ama ayrılık vakti gelmiş sanırım. Çünkü cezalar geldi kötü oldu. İnşallah bunda sonra hayırlısı olur. Tavsiyem bu pandemi döneminde kimse toplu şekilde bir etkinlik düzenlemesin, drift yapmasınlar. Ceza yiyecek hareketlerden kaçınalım. Ceza kötü bir şey, hayatımız karardı" diye konuştu.

Dirftli evlilik teklifine gelen ceza, gelin arabasını satılığa çıkarttı
Dirftli evlilik teklifine gelen ceza, gelin arabasını satılığa çıkarttı
Dirftli evlilik teklifine gelen ceza, gelin arabasını satılığa çıkarttı
Dirftli evlilik teklifine gelen ceza, gelin arabasını satılığa çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ

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