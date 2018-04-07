Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, "Büyük Dönüş Gösterisi"nin milli bir duruş olduğunu ve bunun korunması gerektiğini söyledi.

Gazze şeridinin güneyinde yer alan Han Yunus kent sınırındaki gösterilere katılan Sinvar burada yaptığı açıklamada, "Büyük Dönüş Gösterisi"nin milli bir duruş olduğunu ve bunun korunması gerektiğini belirtti.

"Gazze aç kalmayacak ve milli davadan vazgeçmeyecek, eğer patlarsak işgalci İsrail'in yüzüne patlayacağız." diyen Sinvar, "Direniş ve özgürlük yolunda yürüyoruz. Bugün tüm dünyaya Gazze'nin özgür olduğunu söylemek için buradayız." dedi.

Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam ediyor.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalelerinde bugün 218'i gerçek mermiyle olmak üzere 446 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana 29 Filistinli şehit oldu.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"



Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin altı hafta boyunca devam edecek olmasının bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamış olması.



Toprak Günü nedir?



İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.



İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.



"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.