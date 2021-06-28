Direniş kısıtlamaya rağmen devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 664'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 664'üncü gününe girdi. Aileler kısıtlamaya rağmen direnişinden vazgeçmedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüs nedeniyle uygulanan hafta sonu kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde 664'üncü gününde de devam ediyor. Diyarbakır il binası önüne gidemeyen ve kaldıkları otelde bekleyişlerini sürdüren ailelerden baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini, Gülcan Biçer'in babası olduğunu söyledi.

"İşkence yok sizi bize teslim edecekler"

Kısıtlamadan kaynaklı kaldıkları otelde evlat nöbetini sürdürdüklerini ve kızına teslim olması için çağrıda bulunduğunu belirten baba Biçer, "2 yıla yakındır HDP Diyarbakır il binası önünde eylemimizi sürdürmekteyiz ve devam etmeye de kararlıyız. Pandemiden dolayı kaldığımız otelde eylemimizi sürdürüyoruz. Buradan dağda beyni yıkanan bütün gençlere seslenmek istiyorum, gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Devletimiz büyük bir ülkedir, Allah başımızdan eksik etmesin korkmayın ve çekinmeyin. Size ne bir ceza ne de bir işkence durumu olmamış olmayacak da, bizim ülkemiz hukuk devletidir, gelin teslim olun. Kızım eğer beni duyuyorsan, gel teslim ol devletimiz seni bize teslim edecek korkma" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı