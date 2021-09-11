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Direniş devam ediyor, çığlıkları dağ gibi yükseliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Direniş devam ediyor, çığlıkları dağ gibi yükseliyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 739. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 739. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 739. gününde de sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Çiftçi, "Rojhat oğlum için geldim, 8 yıldır HDP çocuğumu kandırıp dağa götürdü. Çocuğumu çok özlüyorum, 8 yıldır dağda mağaralarda yaşıyor, bir oğlumu şehit ettiler, diğer oğlumu da dağa götürdüler. Oğlum Rojhat anneni görüyorsan, duyuyorsan yeter artık dön gel. Bak bizim dayanacak halimiz kalmamış. Allah rızası için geri dön asker, polise teslim ol. Bak bir kardeşin PKK ve HDP tarafından şehit edildi, bak senide mağaralarda kurda kuşa yem edecekler, yeter artık geri dön" dedi. - DİYARBAKIR

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