'Dirençli sporda maske ani ölümlere neden olabilir'
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'Dirençli sporda maske ani ölümlere neden olabilir'

FİZİK Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, "Dirençli spor yaparken maske takılırsa, soluduğunuz havanın bir miktarını geri soluyacağınızdan kandaki karbondioksit düzeyi artacaktır.

'Dirençli sporda maske ani ölümlere neden olabilir'
23.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:53

FİZİK Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, "Dirençli spor yaparken maske takılırsa, soluduğunuz havanın bir miktarını geri soluyacağınızdan kandaki karbondioksit düzeyi artacaktır. Bu sebeple akciğer problemlerine, akciğerde sönmelere, kalp krizlerine ve hatta ani ölümlere kadar bunun sonu uzayabilir" dedi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, egzersizin bağışıklık sistemi üzerinde oldukça etkisi olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) günde yaklaşık 25 dakika hafif-orta düzeyde egzersiz yapılması tavsiyesini hatırlatan Dr. Aydın, "Yeni normalleşme sürecinde havaların ısınmasıyla beraber insanlar dışarı çıkmak istiyorlar. Eğer dışarıda spor yapmayı düşünüyorsanız, mümkün olduğu kadar yalnız ya da evinizi paylaştığınız biriyle çıkmalısınız. Diğer türlü bu kişi komşunuz veya arkadaşınız ise, sosyal mesafe kurallarına riayet ederek spor yapılırsa, risk minimalize edilmiş olur. Yürüyüşe çıkacaksanız, yan yana ya da çaprazda lokalize olmaya çalışın. Hemen arkanızda bulunacaksa ya da karşıdan gelen bir insanla 6 adım kuralı yani 1,5 metrelik mesafe bırakmakta fayda var. Kişi arkada yürüyüş yapacaksa, sosyal mesafe kuralı 4,5-5 metre, öndeki kişi koşuyorsa 10 metre, bisiklet sürenler için sosyal mesafe kuralı 20 metreye kadar çıkmaktadır" diye konuştu.'ANİ ÖLÜMLERE KADAR UZAYABİLİR'Dr. Aydın, evden dışarı çıkıldığında maske kullanımının önemli olduğunu, sadece cerrahi maske önerdiklerini söyledi. Sağlık çalışanlarının kullandığı profesyonel maskeler ile spor yapmaya çalışmanın ekstra koruyuculuğu olmadığını kaydeden Dr. Aydın, bu durumun aksine performansta nefese karşı direnç oluşturduğunu kaydetti. Dirençli spor yaparken maske kullanılırsa, solunan havanın bir miktarını geri solumaya neden olduğunu ifade eden Dr. Aydın, "İster istemez karbondioksit solumuş oluyoruz. Bu da kişide hafif sersemlik hissine, halsizliğe hatta bayılmalara sebep olabilir. Eğer dirençli spor yaparken maske takılırsa, soluduğunuz havanın bir miktarını geri soluyacağınızdan kandaki karbondioksit düzeyi artacaktır. Bu sebeple akciğer problemlerine, akciğerde sönmelere, kalp krizlerine ve hatta ani ölümlere kadar bunun sonu uzayabilir. Bilinçli spor yapalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım" dedi.'YOĞUN PERFORMANSLI SPOR TRAVMAYI GETİRİR'

Dr. Aydın, dirençli spor yaparken maske takılmasını önermediklerini kaydederek, "O noktada yalnız olduğunuza emin olun ya da sosyal mesafe kurallarına gerçek anlamda riayet ettiğiniz noktada maskesiz spor yapılmasını tavsiye ediyoruz. Sosyal mesafenize dikkat ettiğiniz takdirde maskesiz sporunuzu yapabilirsiniz. Eğer kalabalık ortamdaysanız, lütfen maskenizi takın. Devir performans yapma devri değil, biz sporu normal bağışıklık sisteminiz için öneriyoruz. Yoğun performanslı sporlar beraberinde travmayı getirir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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