Dirençli şehirler temalı Kartepe Zirvesi için güç birliği

KOCAELİ (Bültenler) - Bugün imzalanan anlaşma ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılından bu yana kentlerin bir araya gelerek en önemli kentsel sorunlar üzerinde beyin fırtınası yaptıkları uluslararası bir buluşma olan Kartepe Zirvesi'nin bu yılki içeriğini birlikte tasarlayacaklarını duyurdu. Kocaeli'de bu yıl 24- 27 Mart 2022 tarihlerinde toplanacak zirvenin teması "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" olacak.

UNDP ayrıca, Kocaeli'nin başta SKA 11 "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" olmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı (SKA'lar) gerçekleştirmesi için yakın iş birliği yapmayı kabul etti.

"Dirençlilik oluşturmak, dünyadaki her şehir için en büyük öncelik haline geldi" diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm belediye başkanları, başta küresel salgın ve iklim kaynaklı afetler olmak üzere büyük zorluklarla karşı karşıya. Kartepe Zirvesi, bir araya gelip daha yeşil, güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğe giden rotayı birlikte çizme fırsatı veriyor. Dirençli şehirler oluşturma çabalarımızda UNDP'nin bize katılıyor olmasından büyük kıvanç duyuyoruz."

"Kentsel alanlarda yaşayan ve çalışan insan oranının gittikçe artıyor olması göz önüne alındığında, şehirler sürdürülebilir kalkınmanın temel aktörü olarak ortaya çıkıyor" diyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, sözlerine şöyle devam etti: "Şehirler bugün karşı karşıya olduğumuz zorlukların birçoğunun kaynağı; ama aynı zamanda çözüm aramak için bir araya geldiğimiz forumlar. Bunun için, bu yılın Kartepe Zirvesi'nin içeriğini oluşturmak üzere Kocaeli ile güç birliği yapmaktan onur duyuyoruz."

2022 Kartepe Zirvesi'nde Türkiye ve dünyadan belediye başkanları, sürdürülebilir kalkınma profesyonelleri, akademisyenler ve entellektüeller bir araya gelerek günümüzdeki kent sorunlarını ve çözümlerini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları perspektifinden tartışacak. Ele alınacak konular arasında Paris Anlaşması, iklim kaynaklı afetler ve göç, küresel salgın sonrası kentsel yaşam, sıfır atık, çevreye duyarlı endüstriler ve dirençli şehirlerin finansmanı var.

Zirvede kilit paydaşlar, Türkiye'de daha dirençli şehirler ve sürdürülebilir kalkınma yönünde eylem ve değişime esin kaynağı olmak amacıyla, kendi düşünce ve iyi uygulamalarını paylaşacak. Gündem ayrıca, dünyanın her köşesinden "akıllı şehir" vaka çalışmalarını, dirençli şehirler için tasarlanan yenilikçi projeler fuarını ve afetlerde gönüllülük forumunu da içeriyor.

UNDP, krizlere dayanıklı toplumlar inşa etmek ve herkes için yaşam kalitesini yükseltecek türden büyümeyi artırarak sürdürmek amacıyla toplumun her kesiminden insanlarla ortaklık kuruyor. Sahada 177 ülkede ve toprakta, güçlü bireyler ve güçlü toplumların oluşturulmasına katkı sağlayacak küresel perspektif ve yerel içgörüler sunuyoruz. tr.undp.org.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2017'den bu yana Kartepe Zirvesi'nin organizasyonunu yürütüyor. Zirvenin koordinasyonunu sağlamak için üniversiteler ve farklı kurum ve kuruluşlar ile birlikte çalışıyor. kocaeli.bel.tr

Kartepe Zirvesi: Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kartepe Zirvesi her yıl; dünyayı, şehirlerimizi ve insanlığı ilgilendiren bir temayla toplanıyor. Belirlenen temanın etrafındaki meseleler disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınarak tartışılıyor, tanım ve çözüm önerileri geliştiriliyor. Zirve sonuçları "Kartepe Zirvesi Bildirgesi" aracılığıyla dünya kamuoyu ile paylaşılıyor. Zirvede bilim insanları, araştırmacılar, sivil toplum mensupları, politika yapıcılar, karar vericiler ve gazeteciler, düşünce ve önerilerini kamuoyu ile paylaşıyor. kartepezirvesi.com

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