Dirençli hipertansiyon hastaları için umut ışığı "renal arter sempatik denervasyon"

Bayındır İçerenköy Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, yapılan çalışmaların dirençli hipertansiyon vakalarında sorunun böbrek damarlarındaki sinir sisteminin beyni uyarmasından kaynaklandığını gösterdiğini, ilaçların bu sinirleri baskılamaya yetmediğini belirterek, "Renal arter sempatik denervasyon işlemi ile ise sinirler ortadan kaldırılıyor. Yaklaşık bir saat süren işlemle sağ ve sol böbrekteki sinirlere kateter yardımı ile ulaşılıyor ve yakma işlemi gerçekleştiriliyor. Daha işlem sırasındayken bile tansiyon düşüşü gözlemleniyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Timur Timurkaynak, böbrekteki sinirlerin yakılarak tansiyonu yükselten hormonların salgılanmasının önlendiği "renal arter sempatik denervasyon" işlemi hakkında bilgi verdi.

Toplumun neredeyse yarısını etkileyen hipertansiyonun, sessiz ve hiç belirti vermeden seyredebildiğini belirten Timurkaynak, "Bu nedenle de hastalar tansiyon ölçtürmedikçe bu hastalıktan haber dar olamıyor. 'Sinsi katil' olarak adlandırılan hipertansiyonda hastaların büyük çoğunluğunun tansiyonu ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabiliyor. Bazı kişilerde 3 ya da daha fazla tansiyon ilacı birlikte kullanılmasına rağmen sonuç yetersiz olabiliyor. Bu durumda da hastalar kalp krizi, kalp yetmezliği, felç, böbrek yetmezliği, körlük, bacak damarlarında tıkanma, aort damarında genişleme ve yırtılma riskiyle karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

"45 dakikada dirençli hipertansiyon tedavisi"

Dirençli hipertansiyon vakalarında sorunun böbrek damarlarındaki sinir sisteminin beyni uyarmasından kaynaklandığını ve bu sistemin tansiyonunun düşmesini engellediğini aktaran Timurkaynak, şunları kaydetti:

"Yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, sigara ve alkol tüketimi gibi nedenlere bağlı olarak gelişen yüksek tansiyon, toplumları giderek daha çok tehdit eden bir hastalık haline geliyor. Yüksek tansiyon, sinsi bir hastalık olduğu için genellikle fark edilmeden ilerliyor. Önlem olarak tansiyonun normal değerleri 14/9'un altına çekilebilmesi için hastalara ilaç veriliyor. Ancak bazı hasta gruplarında en az 3 ilaç kullanılmasına karşın tansiyonu düzenlemek mümkün olmuyor. Bu da hastayı ciddi bir tehlike altına sokuyor. Yapılan çalışmalar, dirençli hipertansiyon vakalarında sorunun böbrek damarlarındaki sinir sisteminin beyni uyarmasından kaynaklandığını gösteriyor. Dirençli hipertansiyonu olan hastalarda ilaçlar bu sinirleri baskılamaya yetmiyor. Bu sinir sistemi, tansiyonu tetikleyerek düşmesini engelliyor. Renal arter sempatik denervasyon işlemi ile sinirler ortadan kaldırılıyor. Yaklaşık bir saat süren işlemle sağ ve sol böbrekteki sinirlere kateter yardımı ile ulaşılıyor ve yakma işlemi gerçekleştiriliyor. Daha işlem sırasındayken bile tansiyon düşüşü gözlemleniyor."

Renal arter sempatik denervasyon yönteminin, herhangi bir kesi yapılmayan ve sadece 45 dakika süren bir girişim olduğunu bildiren Timurkaynak, "Ayrıntılı tetkikler sonrası dirençli hipertansiyon tanısı konan hasta, işlem sabahı aç olarak hastaneye geliyor. İşlem, kalp anjiosu yapılır gibi kasık damarının içine girilerek lokal anestezi ile yapılıyor. Uzun bir kateter ile önce sağ, ardından sol böbrek damarına giriliyor ve buradaki sinirler yakılıyor. Sinirler yandıktan sonra artık tansiyonu yükseltecek sinyalleri gönderemez hale geliyor. Bu işlem yaklaşık 45 dakika sürüyor ve hasta aynı gün evine gidebiliyor. Bu yöntem; böbreğe herhangi bir zarar vermiyor, aksine tansiyonu düşürerek böbreğin korunmasına yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet