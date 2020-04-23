Direkteki elektrik hattı kısa devre yaptı, sokak gündüz gibi aydınlandı BURDUR'da, aydınlatma direğindeki kablolarda meydana gelen kısa devre sonucu oluşan ışık nedeniyle sokak aydınlandı.

BURDUR'da, aydınlatma direğindeki kablolarda meydana gelen kısa devre sonucu oluşan ışık nedeniyle sokak aydınlandı.

Burdur'da Şirinevler Mahallesi 20'nci Sokak'ta bir aydınlatma direğindeki kabloda meydana gelen kısa devre sonucu sokak çıkan ışıktan aydınlandı. Elektrik direğindeki kıvılcımları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine elektrik dağıtım şirketi görevlileri ve itfaiye ekipleri geldi. Çıkan kıvılcımlarla elektrik direği kararırken, gelen ekipler akımı keserek tehlikenin büyümesini önledi. Yapılan çalışmalar arıza giderilerek, sokağa yeniden elektrik verildi.

Kaynak: DHA