Direkte mahsur kalan leylek kurtarıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yuva yaptığı elektrik direğinde mahsur kalan leylek, kurtarıldı.

Saipbeyli köyünde alçak gerilim hattının geçtiği elektrik direğinde yuva yapan bir leyleğin ayağına dolanan ip dolayısıyla mahsur kaldığını fark eden köylüler durumu Dicle Elektrik Dağıtım yetkililerine iletti.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, enerjiyi kestikten sonra çıktıkları direkte leyleğin ayağına dolanan ipi çözdü.

Ekipler, su ve yiyecek verdikleri leyleği daha sonra yeniden doğal yaşamına bıraktı.

Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut, her canlının yaşamının çok önemli olduğunu belirterek, leyleği kurtarmak için çalışanlarının çaba sarf ettiğini söyledi.

Kaynak: AA