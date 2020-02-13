Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde direk üzerinde mahsur kalan sahipsiz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

13.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:16
Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

'nın ilçesinde direk üzerinde mahsur kalan sahipsiz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Bağlarbaşı Mahallesi İnce Sokak'ta sahipsiz bir kedi, çıktığı direğin üzerinde mahsur kaldı. Vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.


Akşam saatlerinde soğuk havada mahsur kaldığı direkte yardım bekleyen kedi, itfaiye ekiplerinin yaptıkları operasyonla kurtarılarak doğal yaşamına bırakıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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