Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Afyonkarahisar'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

01.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:11
Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Afyonkarahisar'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Sadıkbey Mahallesi'nde öğle saatlerinde elektrik direğine çıkan kedi, direğin tepesinde mahsur kaldı. Kedinin direkte mahsur kaldığını fark eden bir vatandaş, Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri ve elektrik dağıtımı yapan şirketin yetkililerine verdi. Bölgeye gelen görevlilerin direğin elektriğini kesmesinin ardından itfaiye ekipleri kediyi aşağıya indirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kedi daha sonra serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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