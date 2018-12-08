Direkte Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, çıktığı direğin üzerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, çıktığı direğin üzerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.
Konak Mahallesi Dicle Nehri kenarındaki direğin üstünden inemeyen kediyi fark eden esnaf, durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki direkte bulunan kediyi indirdi.