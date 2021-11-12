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Direksiyonu kilitlenen beton mikseri karşı şeride geçerek devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Direksiyonu kilitlenen beton mikseri karşı şeride geçerek devrildi

Sakarya D020 Karayolu'nda iddiaya göre, direksiyonu kilitlenen beton mikseri bariyerleri aşarak karşı şeritte devrildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya D020 Karayolu'nda iddiaya göre, direksiyonu kilitlenen beton mikseri bariyerleri aşarak karşı şeritte devrildi. Yaralının olmadığı kazada uzun araç kuyrukları oluşurken beton mikserini bulunduğu yerden kaldırmak için çalışmaların 1 buçuk saattir devam ettiği öğrenildi.

Kaza, D020 Adapazarı- Kaynarca yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Adapazarı istikametinden Kaynarca istikametine seyir halinde olan ve direksiyonu kilitlenmesi neticesinde kontrolden çıkan beton mikseri, karşı şeride geçerek devrildi. Kaza esnasında karşı şeritten herhangi bir aracın gelmemesi olası bir facianın önüne geçerken kazada yaralanan olmadı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken Adapazarı istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza sonrasında uzun araç kuyrukları oluşurken beton mikserini bulunduğu yerden kaldırmak için çalışmaların 1 buçuk saattir devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Direksiyonu kilitlenen beton mikseri karşı şeride geçerek devrildi

Direksiyonu kilitlenen beton mikseri karşı şeride geçerek devrildi

Direksiyonu kilitlenen beton mikseri karşı şeride geçerek devrildi

Direksiyonu kilitlenen beton mikseri karşı şeride geçerek devrildi

Direksiyonu kilitlenen beton mikseri karşı şeride geçerek devrildi

Direksiyonu kilitlenen beton mikseri karşı şeride geçerek devrildi

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