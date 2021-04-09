Direksiyonu kilitlenen araç elektrik direğine çarptı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde seyir halindeki aracın direksiyonu kilitlenince elektrik direğine çarptı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde seyir halindeki aracın direksiyonu kilitlenince elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçenin girişinde Danacıoğlu Mahallesinde meydana geldi. Ünsal G. sabah saatlerinde Devrek'ten yola çıkıp Gökçebey halk pazarına tezgah açmaya giderken aracının direksiyonu kilitlendi. Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı. Etraftaki vatandaşlar sürücünün yardımına koşarak olay yerine 112 Acil Servisi ve trafik polis ekipleri çağrılarak yardım istendi. Sağlık ekipleri sürücünün sağlık durumunu kontrol ederek polis ekipleri tutanak tuttu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı