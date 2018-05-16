Direksiyonsuz Otomobille Duvara Çarptılar: 2 Yaralı

Bilecik'te, direksiyonu olmayan ve rot miline bağlı yassı metal çubukla kontrol edilen otomobilin duvara çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

DUVARA ÇARPTILAR

Alınan bilgiye göre, U.Ş. yönetimindeki 11 SH 337 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi'nde kontrolden çıkarak su isale hattı istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü U.Ş. ile aynı araçta bulunan F.Ş. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DİREKSİYONU YOK

Öte yandan, kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, araçta direksiyon olmadığını tespit etti. Rot miline bir somunla tutturulan yassı metal parça ile aracın kontrol edildiği belirlendi.