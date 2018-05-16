Direksiyonsuz Otomobille Duvara Çarptılar: 2 Yaralı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında direksiyonu olmayan ve rot miline bağlı yassı metal çubukla kontrol edilen otomobil duvara çarptı. Olayda iki kişi yaralandı.
Bilecik'te, direksiyonu olmayan ve rot miline bağlı yassı metal çubukla kontrol edilen otomobilin duvara çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
DUVARA ÇARPTILAR
Alınan bilgiye göre, U.Ş. yönetimindeki 11 SH 337 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi'nde kontrolden çıkarak su isale hattı istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücü U.Ş. ile aynı araçta bulunan F.Ş. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DİREKSİYONU YOK
Öte yandan, kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, araçta direksiyon olmadığını tespit etti. Rot miline bir somunla tutturulan yassı metal parça ile aracın kontrol edildiği belirlendi.
YORUMLAR (9)
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Allahtan başkasının canına birşey gelmemiş. . . başkalarının can güvenliğine bu şekilde göz diken insanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. . dip not: keşke ölseydiniz. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Direksiyon yokken böyle bir de direksiyon olsa Allah korusunCevap Yaz Yayından Kaldır
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3 günlük bayat simit alsaydin idareten iyi olurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yok ya ne para olmamasi bursa da da yapan beyinsizler var tarz yapicam adına boyle sacmalik yapiyor.madem imkanin yoktu ya binme yada yavas git bence imkansizlikdsn degil beyinsizliktenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fakirliğin gözü kör olsun adamların belki direksiyon alacak parası yok muştur.bunlar sağ salim filmini fazla izlemişlerCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır