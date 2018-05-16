Direksiyonsuz Otomobille Duvara Çarptılar: 2 Yaralı

Direksiyonsuz Otomobille Duvara Çarptılar: 2 Yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında direksiyonu olmayan ve rot miline bağlı yassı metal çubukla kontrol edilen otomobil duvara çarptı. Olayda iki kişi yaralandı.

Bilecik'te, direksiyonu olmayan ve rot miline bağlı yassı metal çubukla kontrol edilen otomobilin duvara çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

DUVARA ÇARPTILAR

Alınan bilgiye göre, U.Ş. yönetimindeki 11 SH 337 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi'nde kontrolden çıkarak su isale hattı istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü U.Ş. ile aynı araçta bulunan F.Ş. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DİREKSİYONU YOK

Öte yandan, kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, araçta direksiyon olmadığını tespit etti. Rot miline bir somunla tutturulan yassı metal parça ile aracın kontrol edildiği belirlendi.

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YORUMLAR (9)

  • ŞAFAK:
    Allahtan başkasının canına birşey gelmemiş. . . başkalarının can güvenliğine bu şekilde göz diken insanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. . dip not: keşke ölseydiniz. . .
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  • SPAZM GECİRCEM:
    Yok ya ne para olmamasi bursa da da yapan beyinsizler var tarz yapicam adına boyle sacmalik yapiyor.madem imkanin yoktu ya binme yada yavas git bence imkansizlikdsn degil beyinsizlikten
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  • 55:
    fakirliğin gözü kör olsun adamların belki direksiyon alacak parası yok muştur.bunlar sağ salim filmini fazla izlemişler
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