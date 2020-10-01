Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

01.10.2020 19:45 | Son Güncelleme: 01.10.2020 19:49
Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Faruk Ağrap (63), direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu 4 araca çarptıktan sonra bahçe duvarına çarptı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Faruk Ağrap (63), direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu 4 araca çarptıktan sonra bahçe duvarına çarptı. Kalp krizi geçiren sürücü Faruk Ağrap hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'nde meydana geldi. Faruk Ağrap yönetimindeki 41 P 1257 plakalı midibüsün direksiyonu başında fenalaştı. Caddede geri kayan midibüs, arkasındaki Kadir Ay yönetimindeki 41 BA 669 plakalı otomobile çarptı. Duramayan midibüs, geri kayarak park halindeki 41 MA 1751, 74 AU 068 ve 01 ADM 474 plakalı araçlara çarptıktan sonra bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, midibüs sürücüsü Faruk Ağrap'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Faruk Ağrap, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ayağından yaralanan otomobil sürücüsü Kadir Ay ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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