Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (4)
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Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (4)

KANINDA ALKOL ÇIKMADIAntalya'da, otomobiliyle bariyere ve başka otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarpan ve Aslı Orak'ın ölümüne neden olan sürücü Ender T.'nin kanında, yapılan muayenede, alkol bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

16.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:39
Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (4)

KANINDA ALKOL ÇIKMADI

'da, otomobiliyle bariyere ve başka otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarpan ve Aslı Orak'ın ölümüne neden olan sürücü Ender T.'nin kanında, yapılan muayenede, alkol bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. 


Kaynak: DHA
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