Direksiyon ve şoför koltuğundan uyuşturucu çıktı Antalya'da bir tırda yapılan aramada direksiyon simidinde uyuşturucu hap, şoför koltuğunda ise metamfetamin ele geçirildi.

Antalya'da bir tırda yapılan aramada direksiyon simidinde uyuşturucu hap, şoför koltuğunda ise metamfetamin ele geçirildi.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.N.Ç. isimli şahsın kamyon ile kente uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Aksu ilçesi uygulama noktasında H.N.Ç.'nın kullandığı tır durduruldu. Narkotik madde arama köpeği (NMAK) ile yapılan aramada, aracın ön göğüs bölgesine gizlenmiş vaziyette daralı 398 gram metamfetamin maddesi, şoför koltuğunun kafa kısmına gizlenmiş vaziyette ayrı ayrı daralı 66 gram ve daralı 54 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplam daralı 518 gram metamfetamin maddesi ile direksiyon simidine gizlenmiş 2 adet 300 mg sentetik hap, 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Şüpheli H.N.Ç., "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan Cumhuriyet Savcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA