Direksiyon sınavları iptal mi 2021? Direksiyon sınavları olacak mı? Tam kapanmada Direksiyon sınavı olacak mı?

Yarın akşam saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar sürecek tam kapanma için geri sayım başladı. Peki, Direksiyon sınavları iptal mi 2021? Direksiyon sınavları olacak mı? Tam kapanmada Direksiyon sınavı olacak mı?

Yarın akşam saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar sürecek tam kapanma için geri sayım başladı. Peki, Direksiyon sınavları iptal mi 2021? Direksiyon sınavları olacak mı? Tam kapanmada Direksiyon sınavı olacak mı?

DİREKSİYON SINAVLARI İPTAL Mİ?

"İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. "açıklaması yapılmadı. Direksiyon sınavları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

TAM KAPANMA GÜNLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan itibaren başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'e kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"29 Nisan Perşembe akşamı 19:00 'dan 17 Mayıs sabah 05:00 'a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz."dedi.Buna göre tam kapanma 29 Nisan Perşembe günü başlayacak olup 17 Mayıs'ta sona erecektir.Tam kapanma günleri şu şekilde:

29 Nisan Perşembe (akşam saat 19:00'da başlıyor)

30 Nisan

1 Mayıs

2 Mayıs

3 Mayıs

4 Mayıs

5 Mayıs

6 Mayıs

7 Mayıs

8 Mayıs

9 Mayıs

10 Mayıs

11 Mayıs

12 Mayıs

13 Mayıs

14 Mayıs

15 Mayıs

16 Mayıs

17 Mayıs (saat 05:00 'a kadar.)

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL