DİREKSİYON SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN KADININ AİLESİNDEN ÖĞRETMENE YUMRUKLU SALDIRI - Haberler
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DİREKSİYON SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN KADININ AİLESİNDEN ÖĞRETMENE YUMRUKLU SALDIRI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHASancaktepe'de, kızlarının direksiyon sınavındaki başarısızlığından sorumlu tuttukları öğretmene baba ile oğlunun kafedeki yumruklu saldırısı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de, kızlarının direksiyon sınavındaki başarısızlığından sorumlu tuttukları öğretmene baba ile oğlunun kafedeki yumruklu saldırısı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 16.30 sıralarında Sancaktepe'de direksiyon eğitim alanındaki kafede meydana geldi. İddiaya göre, girdiği direksiyon sınavında başarısız olan kadın, evlerine gidince sınavdan kaldığını ailesine bildirdi. Buna sinirlenen kadının babası ile ağabeyi, verilen arada öğretmenlerin oturduğu kafeye gitti. Baba ile oğlu, kızlarının başarısızlığından sorumlu tuttukları sınav komisyonu başkanı olan öğretmen B.A.'ya bir anda saldırdı. Sonraki adayın sınavına girmeyi beklerken aynı anda baba ile oğlunun yumruklarının hedefi olan öğretmen B.A., yere yığıldı. Kafedekilerin saldırgan baba ile oğlunu tutmasıyla olay sonlandı. Sancaktepe'de bir ortaokulda müdür yardımcılığı da yaptığı öğrenilen B.A., adları açıklanmayan baba ile oğlundan şikayetçi oldu. İfadeleri alınan baba ile oğlu serbest bırakıldı.

SALDIRI KAMERADA

Saldırı anı kafenin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, baba ile oğlunun, masada bir başka öğretmen arkadaşıyla oturan öğretmen B.A.'ya yumruklu saldırısı görülüyor. Yumruklar sonrası öğretmen yere düşeken, kafedekiler baba ile oğlu tutarak olayı sonlandırıyor.

DİREKSİYON SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN KADININ AİLESİNDEN ÖĞRETMENE YUMRUKLU SALDIRI

DİREKSİYON SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN KADININ AİLESİNDEN ÖĞRETMENE YUMRUKLU SALDIRI

DİREKSİYON SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN KADININ AİLESİNDEN ÖĞRETMENE YUMRUKLU SALDIRI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sancaktepe, Saldırı, Pazar, Baba, Güncel, Haber

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