Direksiyon sınav tarihleri MEB son dakika direksiyon sınavı ne zaman

Direksiyon sınavı ne zaman yapılacak sorusu merak ediliyor. 7 Ekim'de yazılı sınava girenler ne zaman direksiyon testinden geçecek? Direksiyon sınavı MEB ile ilgili detaylar haberimizde. Direksiyon sınavı, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15-20 gün sonra uygulanmaktadır ve böylece yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar ehliyet sahibi olabilmek için direksiyon sınavına katılmaktadır. Ehliyet sınavında yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar, bir sonraki ve son aşama olarak direksiyon sınavına katılacak.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ehliyet sınavında yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar, bir sonraki ve son aşama olarak direksiyon sınavına katılacak. Direksiyon sınavında sürücü adayıyla birlikte araca binecek olan yetkililer; aracı çalıştırmaktan hız kurallarına uyup uymamaya, eğimli yolda aracı hareket ettirebilmekten geçiş kurallarına uyup uymamaya göre pek çok değerlendirme kriterlerine göre adaya puan verecektir.

Direksiyon sınavı, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15-20 gün sonra uygulanmaktadır ve böylece yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar ehliyet sahibi olabilmek için direksiyon sınavına katılmaktadır.

DİREKSİYON SINAVI NASIL UYGULANIR?

Yazılı ehliyet sınavını geçen sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girecekler. Direksiyon sınavının ilk 5 dakikasında araç ile ilgili 5 soru sorulur. Bu soruları cevapladıktan sonra araç uygun şekilde çalıştırılır ve kalkış yapılarak direksiyon hakimiyetine bakılır. Yokuşta geri kaydırmadan kalkış yapılmalıdır. Geri geri park ve geri geri düz gitme parkuru da vardır. Sınavın son aşamalarında takip mesafesini koruyup korumadığınız ve U dönüşünde trafik işaretlerini de dikkate alıp almadığınıza bakılır.

2017'NİN SON EHLİYET SINAVI 23 ARALIK'TA

2017 yılının 5'inci ve son ehliyet sınavı MTSKS-5, 23 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14:00'da yapılacak. Sınav ücreti yatırma işlemleri 18 Ekim-04 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacak. 23 Aralık'ta yapılacak olan ehliyet sınavının sonuçları ise 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a - Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,

b - Fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

c - Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması,

ç - Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi



d - Kursiyerlere ait cevap kâğıdının değerlendirilmesi esnasında bilgisayar ortamında yapılan kopya analizlerinde sistemin ikili ve/veya toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilmesi,

e - Geçerli kimlik belgesinin ve onaylı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

f - Başka kursiyerin sınav evrakının kullanılması,

g - Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi

ğ - Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri kursiyerin yanında bulundurması,

h - Sınav evrakının sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla gönderilmesi,

ı - Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken kursiyerlerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği kursiyerlerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte ÖDSGM'ye göndereceklerdir.

i - Sınav dokümanına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek, cevap kağıdının okunmasına engel olacak işaret ve karalama yapmak),

j - Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan),

k - Fotoğraflı sınav giriş belgesinin, soru kitapçığının ve cevap kâğıdının görevlilere teslim edilmemesi,

l - Cevapların soru kitapçığına işaretlenip cevap kâğıdının boş bırakılması hâlinde aday sınava girmiş sayılır ancak sınavı değerlendirilmez.

m - Sınav görevlilerince hazırlanan tutanaklarda sınav kurallarının aday tarafından ihlal edildiğinin belirtilmesi, durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ihlal edildiği için kursiyerin sınavı geçersiz sayılacaktır.