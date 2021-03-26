Direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek götürdü
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Direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek götürdü

İhlas Haber Ajansı / ERHAN KAN - Haberler | Yerel

Direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek götürdü Hırsızın motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi Kayseri'de motosikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek götürdü

Hırsızın motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi

KAYSERİ - Kayseri'de motosikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek götürdü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, binanın bahçesine giren hırsız, gözüne kestirdiği motosikleti çaldı. Binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsız, motosikletin direksiyon kilidini kırmak için bir süre uğraştı. Ayağı ile direksiyon kilidini kıran hırsız, çaldığı motosikleti iterek götürdü.

Yapılan şikayet sonrasında güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek götürdü
Direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek götürdü
Direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek götürdü
Direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek götürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN KAN

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