Direksiyon kilidini kıran motosiklet hırsızları güvenlik kameralarına yansıdı
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Direksiyon kilidini kıran motosiklet hırsızları güvenlik kameralarına yansıdı

Direksiyon kilidini kıran motosiklet hırsızları güvenlik kameralarına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir vatandaşa ait park halindeki motosikletin direksiyon kilidini kırarak çalan şahıslar güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de bir vatandaşa ait park halindeki motosikletin direksiyon kilidini kırarak çalan şahıslar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, 22 Temmuz tarihinde Huzur Mahallesi Aşık Veysel Sokak'ta gerçekleşti. F.Ç. isimli vatandaş akşam saatlerinde kendisine ait 26 AEF 354 plakalı motosikleti evinin önüne park etti. Gece saat 02.00 sıralarında kimliği belirsiz 2 şüpheli şahıs, park halindeki motosiklete yaklaştı. Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken, diğeri ise motosikletin direksiyon kilidini devre dışı bırakmak kontağı kurcalamaya başladı. Kısa süreli uğraşın ardından kilidi açamayan şüpheli şahıs, ayağıyla motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Daha sonra motosiklete binen 2 şahıs kısa süre içerisinde gözden kayboldu. Hırsızlık anı apartmandaki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Direksiyon kilidini kıran motosiklet hırsızları güvenlik kameralarına yansıdı
Direksiyon kilidini kıran motosiklet hırsızları güvenlik kameralarına yansıdı
Direksiyon kilidini kıran motosiklet hırsızları güvenlik kameralarına yansıdı
Direksiyon kilidini kıran motosiklet hırsızları güvenlik kameralarına yansıdı
Direksiyon kilidini kıran motosiklet hırsızları güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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