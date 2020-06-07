Direksiyon hakimiyetini kaybetti zeytinliğe uçtu İznik-Adapazarı yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu.

İznik-Adapazarı yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu. Kaza sonucu otomobilde bulunan dede ve torunu yaralandı.

Kaza, İznik-Adapazarı yolu Çiçekli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden İznik'e gelmekte olan 48 HP 131 otomobilin sürücüsü Necati Çelik (64) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun kenarında bulunan zeytinliğe uçtu. Kaza sonucu otomobilde bulunan Necati Çelik ile yanında bulunan torunu Batuhan Yetim (27) yaralandı. Zeytinliğe uçan otomobili gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları İznik Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sonucu zeytin tarlasında bulunan ağaçlar zarar görürken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA