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Direksiyon hakimiyetini kaybetti sulama kanalına düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti sulama kanalına düştü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü su kanalına uçtu.

KUYUCAK, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü su kanalına uçtu.

Kaza, Kuyucak ilçesi Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakıl Sokak üzerinde seyir halinde olan 09 F 0661 plakalı otomobil sürücüsü M.T., direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına uçtu. Araç sürücüsü M.T. kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kanala uçan aracı çıkararak, muhtemel bir yangın ve patlamaya karşı aracın akü ve gaz tankını kontrol altına aldı. Araç sürücüsü M.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastane götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Direksiyon hakimiyetini kaybetti sulama kanalına düştü

Direksiyon hakimiyetini kaybetti sulama kanalına düştü

Direksiyon hakimiyetini kaybetti sulama kanalına düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kuyucak, Aydın, Kaza, su, 3. Sayfa, Haberler

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