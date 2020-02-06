Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sitenin bahçe duvarına girdi

06.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:23

Beylikdüzü'nde marketten alışveriş yaptıktan sonra aracıyla evine gitmeye çalışan sürücü, mucurlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Hızlı bir şekilde site duvarına çarpan kadın sürücünün aracı asılı kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, saat 10.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten alışveriş yaptıktan sonra aracıyla evine gitmeye çalışan 41 R 5827 plakalı aracın kadın sürücüsü, mucurlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Çarpanın şiddeti ile sitenin duvarında asılı kalan aracın içerisinde bulunan sürücü ve arkadaşının yardımına ise site sakinleri koştu. İki şahıs kendi imkanları ile araçtan inerken büyük korku yaşadı.



Kazayı gören site sakinleri aşağıya inerek araç içerisinde bulunan kadınlara yardım etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine asayiş ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadınlar, olayın şokunu üzerlerinden atamadı. Daha sonra olay yerine gelen çekici vasıtasıyla araç çekilirken, site duvarında maddi hasar olduğu görüldü.



Kaza anı kamerada



Öte yandan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip aracıyla havada asılı kaldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, ana yoldan gelen sürücünün ara yola girdiği esnada yolun mucurlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor. Sürücünün ve yanındaki kişinin bulunduğu araç havada asılı kalıyor. Araç içerisindeki iki kişinin kendi imkanları ile çıktıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA