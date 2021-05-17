Direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole uçtu
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de otomobilin şarampole uçarak takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobilin şarampole uçarak takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Düzce istikametine seyir halinde olan S.D. idaresindeki 41 AGD 571 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Konuralp mevkiinde şarampole uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücüyü ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Takla atan otomobil ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole uçtu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole uçtu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole uçtu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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