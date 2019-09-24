Direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole uçtu: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole uçtu: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole uçan aracın sürücüsü yaralandı.

24.09.2019 16:29
Direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole uçtu: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole uçan aracın sürücüsü yaralandı.


Kaza, Akyazı ilçesi D-140 karayolunun otoyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Atış'ın kullandığı 54 KB 019 plakalı panelvan tipi araç, seyir halinde sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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