Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde yağan kısa süreli yağmurun ardından kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yağan kısa süreli yağmurun ardından kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de akşam saatlerinde kısa süreli yağan yağmurun ardından kayganlaşan yolda Muğla Bulvarı üzerinde saat 23.00 sularında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 09 ACY 539 plakalı araç sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetin kaybolmasıyla savrulan araç refüjlere çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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