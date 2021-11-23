Direksiyon hakimiyetini kaybetti park halindeki 3 otomobile çarptı
Isparta'da süt kamyonu direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki 3 otomobile çarptı.
ISPARTA (İHA) - Isparta'da süt kamyonu direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki 3 otomobile çarptı. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, 16.30 sıralarında Davraz Mahallesinde meydana geldi. 32 FA 499 plakalı süt kamyonu, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 3 otomobile çarptı. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu. - ISPARTA