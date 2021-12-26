Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 07 ABR 319 plakalı araç, sürücüsü Turan T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı Gürsu Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan Turan T. hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! Merakı yüzünden milyonluk aracından oldu

Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! Merakı yüzünden milyonluk aracından oldu

 Fizik kurallarını sorgulatan kaza! Kayalıklara takılarak askıda kaldı

Fizik kurallarını sorgulatan kaza! Kayalıklara takılarak askıda kaldı

 Yoldan çıkan otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Yoldan çıkan otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title