Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otoyolda kaza yaptı: 1 yaralı
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otoyolda kaza yaptı: 1 yaralı

Kocaeli Tem Otoyolu'nda sürücüsü tarafından direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç, yoldan çıktı.

29.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:31
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otoyolda kaza yaptı: 1 yaralı

'nda sürücüsü tarafından direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç, yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.


Kaza, ilçesi TEM Otoyolu TOSB mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyir halinde bulunan 59 FJ 158 plakalı araç, sürücü E.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü E.Y. şans eseri yara almadan kurtulurken, araçta bulunan G.A. kazada yaralandı. verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı G.A., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazada maddi hasarın meydana geldiği araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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