Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otoyol aydınlatma direğine çarparak durabildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otoyol aydınlatma direğine çarparak durabildi

22.03.2021 02:15 | Son Güncelleme: 22.03.2021 02:33

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otoyol aydınlatma direğine çarparak durabildi Arnavutköy Çevreyolunda yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücü yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otoyol aydınlatma direğine çarparak durabildi

İSTANBUL - Arnavutköy Çevreyolunda yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücü yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Sürücünün çarptığı aydınlatma direği ise devrilerek otoyola düştü.

Kaza, Pazar akşamı saat 21.30 sularında Arnavutköy - Sultangazi çevre yolunun kozlar mevkiinde meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 DIM 706 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otoyolun aydınlatılmasında kullanılan elektrik direğine çarptı. Sürücünün çarptığı elektrik direği otoyola devrildi. Kaza da herhangi bir yaralanan olmazken direğin devrildiği otoyol kısa süre trafiğe kapatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otoyol aydınlatma direğine çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otoyol aydınlatma direğine çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otoyol aydınlatma direğine çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otoyol aydınlatma direğine çarparak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Seren Serengil
Spor Ali Koç Bülent Uygun Gökhan Gönül Özcan Bizati Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otoyol aydınlatma direğine çarparak durabildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 02:33:49. #1.15#
title