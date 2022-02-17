Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobille sulama kanalına uçtu - Haberler
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobille sulama kanalına uçtu

Demirören Haber Ajansı, Muzaffer Koşan - Güncel
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobille sulama kanalına uçtu

ERZİNCAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu.

ERZİNCAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Erzincan-Sivas kara yolunun Kemah Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Erzincan istikametine seyir halinde olan Murat Sefa Akosman yönetimindeki 69 AF 217 plakalı otomobil, Kemah Kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Akosman'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine güvenlik görevlileri ile AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü  Akosman, ekiplerin yarım saat süren çalışması sonunu çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürüyor.


Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobille sulama kanalına uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobille sulama kanalına uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobille sulama kanalına uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobille sulama kanalına uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobille sulama kanalına uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobille sulama kanalına uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobille sulama kanalına uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobille sulama kanalına uçtu

Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Güncel

Erzincan, Otomobil, Tragger, Kaza, Güncel, Haberler

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