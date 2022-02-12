Direksiyon hakimiyetini kaybetti karşı şeritten gelen otomobile çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti karşı şeritten gelen otomobile çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti karşı şeritten gelen otomobile çarptı: 2 yaralı

Ağrı-Erzurum karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, karşı şeritten gelen başka bir otomobile çarparak durabildi.

Ağrı- Erzurum karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, karşı şeritten gelen başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Ağrı- Erzurum karayolunda meydana geldi. Erzurum istikametine doğru giden ve sürücüsü belirlenemeyen 25 FK 994 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen 07 HSR 46 plakalı otomobile yandan çarparak durabildi.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınarak başka bir araçla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. - ERZURUM

Direksiyon hakimiyetini kaybetti karşı şeritten gelen otomobile çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Erzurum, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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