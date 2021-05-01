Direksiyon hâkimiyetini kaybetti, kamyonete arkadan girdi
Bucak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kamyonete arkadan çarptığı kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.
Bucak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kamyonete arkadan çarptığı kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.
Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Sanayi yolunda park halinde bulunan 15 PG 120 plakalı kamyonete, sürücüsü belirlenemeyen 07 ALM 655 plakalı ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Bucak Devlet Hastanesine kaldırdı. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı