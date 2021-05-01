Direksiyon hâkimiyetini kaybetti, kamyonete arkadan girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Direksiyon hâkimiyetini kaybetti, kamyonete arkadan girdi

Direksiyon hâkimiyetini kaybetti, kamyonete arkadan girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bucak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kamyonete arkadan çarptığı kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Bucak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kamyonete arkadan çarptığı kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Sanayi yolunda park halinde bulunan 15 PG 120 plakalı kamyonete, sürücüsü belirlenemeyen 07 ALM 655 plakalı ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Bucak Devlet Hastanesine kaldırdı. - BURDUR

Direksiyon hâkimiyetini kaybetti, kamyonete arkadan girdi
Direksiyon hâkimiyetini kaybetti, kamyonete arkadan girdi
Direksiyon hâkimiyetini kaybetti, kamyonete arkadan girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Şok denetim' uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı
"Şok denetim" uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı
İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü
İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü
İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Adnan Menderes Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Nesrin Cavadzade Serenay Sarıkaya
Spor Muslera İrfan Buz Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Direksiyon hâkimiyetini kaybetti, kamyonete arkadan girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 14:39:48. #1.16#

title