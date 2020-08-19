Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı: 1 ağır yaralı
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı: 1 ağır yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı: 1 ağır yaralı Karaman'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

19.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:06

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı: 1 ağır yaralı

KARAMAN - Karaman'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Karaman-Bucakışla köy yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 70 DP 253 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan şarampole inerek beton elektrik direğine çarptı. Vatandaşların kazayı 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri kaza yerinde tedbir alırken, yaralı sürücü itfaiye tarafından araç içerisinden çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından otomobil olay yerinden çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA

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