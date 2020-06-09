Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş otomobil refüjdeki elektrik direğine çarpı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

09.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:21

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş otomobil refüjdeki elektrik direğine çarpı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza akşam saatlerin Ören Mahallesi Devlet Hastanesi Köprülü Kavşak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa E. idaresindeki 67 UC 156 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada Tofaş marka otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralanan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı.

Savcılık kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu 'Kavuştuk' notuyla paylaştı Haber
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Haber
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Yasmin Erbil Mariah Carey
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 22:27:10. #1.14#
title