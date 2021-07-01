Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı.

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sağır Mahallesi'nde meydana geldi. B.S. yönetimindeki 33 PZ 269 plakalı Renault marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direk aracın üzerine devrildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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