Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çameli ilçesinde hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kontrolden çıkarak dereye girdi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kontrolden çıkarak dereye girdi. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Çameli ilçesi Akpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezine seyir halinde olan sürücü Ekrem M'nin kullandığı 20 E 2800 plakalı hafif ticari aracın hakimiyetini kaybederek dereye girdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Ekrem M. Hafif yaralanırken, yolcu konumunda bulunan Gülselim B., ve eşi Muhittin B. hafif yaralı olarak ambulansla Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri aracı kontrol etmesinin ardından, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Jandarma kaza ile ilgili yaptığı incelemenin ardından tutanak tutarak sürücünün ifadesine başvuruldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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