Direksiyon hakimiyetini kaybetti, başka bir araca çarparak durabildi - Haberler
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, başka bir araca çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da seyir halinde bulunan bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BURSA (İHA) - Bursa'da seyir halinde bulunan bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kendi etrafında dönerek kaza yaptı. Otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa mahallesi İnönü caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Taşkın idaresindeki 16 LVN 31 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kendi etrafında dönen otomobil başka bir araca çarparak zor durdu. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü İsmet Taşkın (22) ve yanında bulunan arkadaşı Fahrettin Bektaş (26) hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları her ihtimale karşı Çekirge Devlet Hastanesine götürdü. - BURSA

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, başka bir araca çarparak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, başka bir araca çarparak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, başka bir araca çarparak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, başka bir araca çarparak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, başka bir araca çarparak durabildi

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