Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
22.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:45
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Karapürçek ilçesi Kanlıçay Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil içinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İHA