Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 2 kişi yaralandı

18.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:20
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kepirtepe mevkiinden Lüleburgaz istikametine doğru seyir halinde olan 23 EZ 298 plakalı minibüs, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yaşanan tek taraflı kazada aracın sürücüsü ve içinde bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine çok sayıda trafik, sağlık ve İtfaiye ekibi intikal etti. Yaralı şahıslar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Demet Akalın Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Metin Oktay Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:26:50. #1.15#
title